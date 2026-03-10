У Харкові викрили чиновницю міськради, яка вимагала 10% “відкату” за ремонти житлових будинків

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру посадовиці міської ради, яку підозрюють у вимаганні грошей від підрядника за погодження ремонтних робіт. За даними слідства, вона вимагала 10% від суми договорів на ремонти житлового фонду.

Як повідомляє поліція Харківської області, правоохоронці викрили посадову особу у вимаганні «відкату» від підрядної організації за проведення ремонтів житлових будинків.

Під час досудового розслідування встановлено, що 46-річна жінка, обіймаючи посаду в одному з департаментів Харківської міської ради, вимагала від представника підрядної організації 10% від суми укладених та оплачених договорів на виконання ремонтних робіт у житловому фонді міста.

Йдеться про договори на поточні та капітальні ремонти багатоквартирних будинків. Загальна сума неправомірної вигоди, яку, за даними слідства, вимагала посадовиця, становила понад 369 тисяч гривень, із яких 300 тисяч гривень були фактично передані.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.