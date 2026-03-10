Схема на хлібі для військових: правоохоронці викрили розкрадання 1,5 млн грн

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на постачання хліба для військових підрозділів. За даними слідства, через завищення обсягів поставок державі завдали збитків майже на 1,5 млн грн.

Як повідомляє ДБР, працівники бюро за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Нацгвардії на Хмельниччині.

Слідчі встановили, що схема діяла з лютого по жовтень 2022 року. За даними слідства, до оборудки були залучені заступник командира військової частини, а також директор, економіст і менеджер підприємства-виробника з Тернопільщини.

Реклама

Реклама

Фігуранти погоджували фіктивні обсяги виробництва та постачання хліба за державні кошти. У документах зазначалися більші обсяги продукції, ніж фактично надходили до військової частини.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, організатором схеми був тодішній заступник командира батальйону — начальник тилу одного з військових формувань із правоохоронними функціями. Він забезпечив укладення договорів із підконтрольним приватним підприємством та координував дії інших учасників.

Для прикриття схеми представники підприємства виготовляли підроблені первинні бухгалтерські документи, які підтверджували нібито повне постачання продукції. На їхній підставі бухгалтерія військової частини перераховувала бюджетні кошти за фактично непоставлений товар.

Отримані кошти, за даними слідства, частково переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні майном через зловживання службовим становищем та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці також вживають заходів для відшкодування збитків. У пов’язаному провадженні вже накладено арешт на майно фігурантів орієнтовною вартістю близько 10 млн грн. Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Хмельницькому.