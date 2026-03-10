        Спорт

        Рада не підтримала запит до Зеленського щодо позбавлення нагород Бубки та Клочкової

        Сергій Бордовський
        10 Березня 2026 15:04
        Сергій Бубка і Яна Клочкова / Колаж: glavnoe.in.ua
        Сергій Бубка і Яна Клочкова / Колаж: glavnoe.in.ua

        Верховна Рада не підтримала скерування запиту до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки і Яни Клочкової. За відповідну пропозицію проголосували лише 112 народних депутатів.

        Як повідомляє hromadske, про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

        Минулого року президент Володимир Зеленський уже підписав указ про припинення державних стипендій Бубці, Клочковій та ще низці чемпіонів і призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

        Сергій Бубка — олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною. У 1988 році він переміг на Олімпійських іграх у Сеулі. Після завершення спортивної кар’єри Бубка був президентом Національного олімпійського комітету України, а нині залишається членом Міжнародного олімпійського комітету.

        Нещодавно увагу до Сергія Бубки привернув український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор 2026 року через шолом із зображенням загиблих українських атлетів.

        Гераскевич, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що йому «соромно», що представник України в МОК Бубка має звання Героя України.

        «Людина системно знищує Україну, він допускає російські прапори в організаціях, які він очолює. Людина й справді підігрує росії, і коли він має звання Героя України, яке зараз найчастіше здобувають посмертно, — це неприпустимо. З цим ми маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкцій», — сказав він.

        У 2023 році журналісти Bihus.Info заявили, що Бубка є співвласником трьох компаній, зареєстрованих у росії. Того ж року рідному брату Бубки повідомили про підозру у співпраці з окупантами.

        Яна Клочкова — українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка та призерка, яку називали «золотою рибкою». За даними медіа, у 2022 році Клочкова виїхала до окупованого Сімферополя, звідки вона родом, після чого закрила свій профіль в Instagram та неактивна в інших соцмережах.


