        Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Слов’янську зросла до чотирьох, 16 людей поранені

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 13:40
        Знищений КАБом будинок у Слов'янську / Фото: Донецька ОВА
        Знищений КАБом будинок у Слов'янську / Фото: Донецька ОВА

        10 березня росіяни завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області. На житлові будинки окупанти скинули три керовані авіабомби, четверо людей загинули.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        16 мирних жителів зазнали поранень. Серед постраждалих — 14-річна дівчина.

        “Знову — цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов’янська три авіабомби”, — написав Філашкін.

        Як раніше повідомляли в Офісі генпрокурора, один із боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два — біля багатоповерхівок.

        Наразі відомо про шість пошкоджених багатоповерхівок та десять автівок.

        Пошкоджений будинок та автівки у Слов’янську / Фото: Донецька ОВА

