Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Слов’янську зросла до чотирьох, 16 людей поранені

10 березня росіяни завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області. На житлові будинки окупанти скинули три керовані авіабомби, четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

16 мирних жителів зазнали поранень. Серед постраждалих — 14-річна дівчина.

Реклама

Реклама

“Знову — цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов’янська три авіабомби”, — написав Філашкін.

Як раніше повідомляли в Офісі генпрокурора, один із боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два — біля багатоповерхівок.

Наразі відомо про шість пошкоджених багатоповерхівок та десять автівок.