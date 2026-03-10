У Нацгвардії формують нові підрозділи: які завдання виконуватимуть

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про посилення бойових спроможностей підрозділів системи МВС на основі аналізу бойового досвіду та розвитку сучасних технологій. У межах цього процесу в Національній гвардії України створюють нові підрозділи.

Про це Ігор Клименко повідомив 10 березня.

За словами Клименка, значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Тому їх застосування та зміни характеру бойових дій постійно аналізуються, щоб підвищувати ефективність роботи.

Реклама

Реклама

Міністр зазначив, що такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій.

Наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України нових підрозділів вже підписано: йдеться про створення полків безпілотних систем, штурмових полків, а також окремого полку прикриття повітряного простору.

“Головна мета — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам”, — йдеться в повідомленні.