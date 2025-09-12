В Івано-Франківську двоє молодиків побили військового

Увечері 10 вересня у центрі Івано-Франківська двоє п’яних жителів міста Яремче напали на військовослужбовців Нацгвардії, які зупинили їхні провокації щодо перехожих. 25-річного гвардійця повалили на землю та побили, після чого постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Встановлено, що під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська військовослужбовці НГУ зупинили двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

“Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило”, – розповіли в поліції.

Нацгвардійці затримали нападників та доставили їх до районного управління поліції. Встановлено, що 22-річний та 17-річний жителі Яремча перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ – хуліганство. Одному із затриманих вже повідомили про підозру.