У Куп’янську російські військові розстріляли двох місцевих мешканців

Під час евакуації мирних жителів з центральної частини Куп’янська стало відомо про вбивство двох цивільних мешканців міста російськими військовими. Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

За його словами, 13 грудня силами оборони України тактичної групи «Куп’янськ» спільно зі Службою безпеки України з центральної частини міста до обласного центру евакуювали ще дев’ять мешканців громади. Усім евакуйованим надають необхідну первинну допомогу.

Під час опитування один з евакуйованих повідомив, що військовослужбовці окупаційних військ розстріляли двох жителів Куп’янська в багатоповерховому будинку на площі Стадіонній. Йдеться про чоловіка 1981 року народження та невстановлену жінку похилого віку.

Реклама