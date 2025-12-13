        Суспільство

        Буданов доповів Зеленському про підготовку спецзаходу зі звільнення цивільних із Білорусі

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 15:41
        Ілюстративне фото / Фото Офіс президента
        Ілюстративне фото / Фото Офіс президента

        Президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних осіб, які перебували в Білорусі. За його словами, завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці розвідок на свободу повертаються близько сотні людей, серед яких п’ятеро українців.

        Зеленський зазначив, що Україна допомагає американським партнерам у відповідних зусиллях і за потреби до процесу залучаються також спеціальні служби сусідніх європейських держав.

        Президент доручив ГУР та всім службам, представленим у Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Він наголосив, що Україна пам’ятає про всіх своїх громадян, які досі перебувають у російському полоні, та подякував усім, хто допомагає повертати українців додому.

