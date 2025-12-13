Буданов доповів Зеленському про підготовку спецзаходу зі звільнення цивільних із Білорусі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних осіб, які перебували в Білорусі. За його словами, завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці розвідок на свободу повертаються близько сотні людей, серед яких п’ятеро українців.

Зеленський зазначив, що Україна допомагає американським партнерам у відповідних зусиллях і за потреби до процесу залучаються також спеціальні служби сусідніх європейських держав.

Президент доручив ГУР та всім службам, представленим у Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Він наголосив, що Україна пам’ятає про всіх своїх громадян, які досі перебувають у російському полоні, та подякував усім, хто допомагає повертати українців додому.

