Внаслідок масованої атаки РФ є знеструмлення у двох районах Миколаївщини

На Миколаївщині вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, є постраждалі в Миколаєві.
Про це у Телеграмі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок масованої атаки на область є постраждалі в Миколаєві. Всі служби працюють.
Усі об’єкти критичної інфраструктури переводять на живлення від генераторів.
Вже розпочали запуск Миколаївської ТЕЦ, перевели в роботу від генераторів 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень Миколаївоблтеплоенерго (покриття 85% споживачів). Роботи з підключення інших котелень до резервних джерел тривають.
Введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах Миколаївводоканал – забезпечено подачу води та відведення стоків; сталу роботу нового магістрального водопроводу.
Після досягнення належних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово заживлять 31 об’єкт критичної інфраструктури; готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення Миколаєва.
Як зазначив Кім, для споживачів, які наразі мають електрику – графіки погодинних відключень не діють. По інших – енергетики працюють.
Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві.
Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.