        Суспільство

        Внаслідок масованої атаки РФ є знеструмлення у двох районах Миколаївщини

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 10:27
        читать на русском →
        Станом на зараз відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві / Фото Суспільне Миколаїв
        Станом на зараз відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві / Фото Суспільне Миколаїв

        На Миколаївщині вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, є постраждалі в Миколаєві.

        Про це у Телеграмі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

        Внаслідок масованої атаки на область є постраждалі в Миколаєві. Всі служби працюють.

        Реклама
        Реклама

        Усі об’єкти критичної інфраструктури переводять на живлення від генераторів.

        Вже розпочали запуск Миколаївської ТЕЦ, перевели в роботу від генераторів 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень Миколаївоблтеплоенерго (покриття 85% споживачів). Роботи з підключення інших котелень до резервних джерел тривають.

        Введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах Миколаївводоканал – забезпечено подачу води та відведення стоків; сталу роботу нового магістрального водопроводу.

        Після досягнення належних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово заживлять 31 об’єкт критичної інфраструктури; готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення Миколаєва.

        Як зазначив Кім, для споживачів, які наразі мають електрику – графіки погодинних відключень не діють. По інших – енергетики працюють.

        Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві.

        Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини