Внаслідок масованої атаки РФ є знеструмлення у двох районах Миколаївщини

На Миколаївщині вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, є постраждалі в Миколаєві.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок масованої атаки на область є постраждалі в Миколаєві. Всі служби працюють.

Реклама

Реклама

Усі об’єкти критичної інфраструктури переводять на живлення від генераторів.

Вже розпочали запуск Миколаївської ТЕЦ, перевели в роботу від генераторів 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень Миколаївоблтеплоенерго (покриття 85% споживачів). Роботи з підключення інших котелень до резервних джерел тривають.

Введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах Миколаївводоканал – забезпечено подачу води та відведення стоків; сталу роботу нового магістрального водопроводу.

Після досягнення належних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово заживлять 31 об’єкт критичної інфраструктури; готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення Миколаєва.

Як зазначив Кім, для споживачів, які наразі мають електрику – графіки погодинних відключень не діють. По інших – енергетики працюють.

Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві.

Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.