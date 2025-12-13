        Суспільство

        Російські війська атакували Дніпропетровщину, поранено двох людей

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 08:50
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        В ніч на суботу російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, двоє людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Владислав Гайваненко.

        «На Нікопольщині двоє постраждалих. Це чоловіки 43 і 67 років. Останній має множинні осколкові поранення і термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий», — написав Гайваненко в телеграм-каналі, додавши, що удари наносилися з артилерії та FPV-дронами.

        За його словами, пошкоджено два автомобілі, один з них згорів, зачеплено лінію електропередач.

        Гайваненко також додав, що вранці Сили ППО збили 7 ударних БПЛА.


