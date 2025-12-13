Російські війська атакували Дніпропетровщину, поранено двох людей

В ніч на суботу російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, двоє людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Владислав Гайваненко.

«На Нікопольщині двоє постраждалих. Це чоловіки 43 і 67 років. Останній має множинні осколкові поранення і термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий», — написав Гайваненко в телеграм-каналі, додавши, що удари наносилися з артилерії та FPV-дронами.

За його словами, пошкоджено два автомобілі, один з них згорів, зачеплено лінію електропередач.

Гайваненко також додав, що вранці Сили ППО збили 7 ударних БПЛА.