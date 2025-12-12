Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Ярославській області рф та об’єктів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника.

За повідомленням Генштабу, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області рф. Це один із найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти до 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік і задіяний у забезпеченні збройних сил російської федерації пальним.

У районі цілі зафіксовано вибухи та потужну пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, з метою ускладнення постачання боєприпасів та зниження наступальних можливостей противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське), а також місця зосередження живої сили ворога в районах Мирнограда та Родинського на Донеччині. Втрати противника уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників і примушення рф припинити збройну агресію проти України.