ЄС безстроково заморозив російські активи на €210 млрд, щоб забезпечити фінансування України

Європейський Союз у п’ятницю ухвалив рішення безстроково заморозити російські активи в Європі, щоб не допустити їхнього розблокування та подальшого блокування допомоги Україні з боку Угорщини й Словаччини.

Про це повідомляє The Associated Press.

Рішення ухвалили із застосуванням спеціальної процедури, передбаченої для економічних надзвичайних ситуацій. Воно передбачає, що активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не припинить війну проти України та не компенсує завдані збитки. Йдеться про приблизно 210 млрд євро активів Центрального банку рф, більша частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС ще в жовтні домовилися зберігати російські активи замороженими до завершення війни та відшкодування шкоди Україні. За його словами, це рішення відкриває шлях до підготовки на саміті 18 грудня механізму використання коштів для забезпечення масштабного кредиту Україні на фінансові та військові потреби у 2026–2027 роках.

Рішення також унеможливлює використання заморожених активів у будь-яких переговорах щодо завершення війни без згоди Європейського Союзу. Раніше, як зазначає AP, обговорювався план, підготовлений представниками США та росії, який передбачав використання цих коштів Україною, росією та Сполученими Штатами, однак його відхилили Київ і європейські партнери.

Проти рішення ЄС виступили Угорщина та Словаччина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дії Брюсселя нібито підривають верховенство права в ЄС. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, своєю чергою, попередив, що не підтримає жодних рішень, які передбачають фінансування військових витрат України в майбутні роки.

Паралельно Центральний банк рф повідомив про подання позову проти Euroclear у московському суді, заявивши про збитки через обмеження доступу до активів. У Єврокомісії назвали рішення юридично обґрунтованим і заявили, що очікують подальших судових спроб росії перешкодити використанню коштів.

В AP зазначають, що рішення ЄС було ухвалене на тлі загострення відносин з росією, зокрема після виклику російського посла в Берліні через підозри в саботажі, кібератаках і втручанні у вибори.