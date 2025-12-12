В Одесі після вибухів загорілося судно, є постраждалий — ЗМІ

В Одесі після звуків вибухів сталося загоряння судна. Про це Суспільному повідомили власні джерела.

За попередніми даними, одна людина отримала травми. Інформації про можливий витік або забруднення повітря хімічними речовинами наразі не фіксують.

Загоряння сталося під час повітряної тривоги, яка в Одесі тривала з 15:21 до 16:22. У цей період у місті чули щонайменше чотири вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а згодом — про дві швидкісні цілі в напрямку Чорноморська.

