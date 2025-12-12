Сили оборони заблокували у Куп’янську росіян та зачистили частину міста, — DeepState

Сили Оборони здійснили у місті Куп’янськ Харківської області спецоперацію, у результаті якої росіян заблокували у місті. Усю північно-західну околицю населеного пункту зачистили від противника.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

“Важка і довга операція триває, адже кацапські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати”, – йдеться в повідомленні.

Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у Куп’янську від основних сил. Сили Оборони зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного та північно-західних околиць самого Куп’янська.

Сили Оборони продовжують виявлення та знищення загарбників вже у центральній частині Куп’янська.