Похолодання на сході та до +12° на півдні: синоптики дали прогноз на 12 грудня

12 грудня територією України переміщуватимуться кілька атмосферних фронтів, які зумовлять дощі, мокрий сніг та хмарну погоду. Температурний режим суттєво різнитиметься: від легких морозів на сході до +12° на півдні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У нічні години атмосферні фронти принесуть помірні опади на південь, схід та більшість центральних областей — там очікується дощ, а на сході місцями мокрий сніг. Вдень невеликий дощ прогнозується на південному сході, подекуди у західних і північних регіонах, тоді як на решті території опадів не передбачається.

Реклама

Реклама

У Карпатах та на Закарпатті місцями утворюватиметься туман. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, вдень підвищиться до +4…+9 °C, на півдні сягатиме +12 °C. Найпрохолодніше буде у східних областях та гірських районах: вночі 2…+3 °C, вдень 0…+5 °C.