Повернутися після СЗЧ до війська можна тільки у десантно-штурмові підрозділи, — ЗМІ

Повернутися до лав ЗСУ після самовільного залишення військової частини стане набагато складніше. У деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генштаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

Про це пише hromadske з посиланням на військових.

За словами бійця бригади Сухопутних військ ЗСУ, відповідне попередження надіслав командир механізованої бригади.

“Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює”, — ішлося в повідомленні.

За даними видання, в іншій бригаді Сухопутних військ заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ. Як альтернативу пропонують набирати в підрозділ військових із СЗЧ не через листи та відношення, а через батальйони резерву.

“У нас рекрутинг закрився. Вони приходять — і зразу в штурмові війська”, — розповів командир батальйону.

За його словами, він виписав відношення бійцю після СЗЧ, який хотів перевестися до нього в батальйон. Але коли той пішов до ВСП, його направили у штурмовий полк.