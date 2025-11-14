Кількість СЗЧ в Україні зросла вчетверо: за останні 10 місяців відкрито понад 161 тисячу справ

За даними Оpendatabot, за 10 місяців 2025 року правоохоронці відкрили понад 161 тисячу проваджень щодо самовільного залишення військової частини. Це у чотири рази більше, ніж торік, а до суду доходить лише 5% справ.

Кількість нових справ зросла до безпрецедентних масштабів: якщо у 2022 році за весь рік відкрили лише 6 тисяч проваджень, то у 2023 році — 1,5 тисячі щомісяця, у 2024-му — близько 5 тисяч щомісяця. У 2025 році правоохоронці реєструють уже майже 16 тисяч нових справ про СЗЧ щомісяця. Обсяг проваджень, який три роки тому накопичувався протягом року, тепер фіксують менш ніж за два тижні.

Попри рекордну кількість справ, підозру оголосили лише 9,3 тисячі військовослужбовців — це близько 6% від загальної кількості проваджень. До суду дійшло тільки 5% справ, тоді як у 2022 році до суду направляли кожну п’яту.

До 30 серпня 2025 року діяв спрощений порядок повернення військових після СЗЧ без кримінальної відповідальності. Військовослужбовці могли подати заявку та протягом 72 годин повернутися на службу в резервну частину, але ця можливість стосувалася лише тих, хто залишив частину до 10 травня. Після цієї дати повернення можливе лише у свою частину, і процес може затягнутися на місяці.

Самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.