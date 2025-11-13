        Суспільство

        Стали відомі подробиці катастрофи Су-30 в Карелії: фото з місця

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 21:29
        Місце падіння Су-30 в Карелії / Фото: t.me/AParfenchikov
        Місце падіння Су-30 в Карелії / Фото: t.me/AParfenchikov

        На місці катастрофи винищувача Су-30 в Прионезькому районі в Карелії продовжують роботу екстрені служби.

        Про це повідомив глава Республіки Карелія Артур Парфенчиков у Telegram.

        Раніше він підтвердив, що військовий літак розбився у лісовому масиві поза населеними пунктами під час виконання навчально-тренувального польоту. Екіпаж загинув.

        Загиблими льотчиками виявилися військовослужбовці 159-го авіаційного винищувального полку. Триває робота з встановлення причин падіння винищувача.

        Як повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, авіакатастрофа сталася сьогодні близько 18:00, боєкомплект у літак не ніс.

        Місце авіакатастрофи в Карелії / Фото: t.me/AParfenchikov

