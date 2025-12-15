Досягнуто “значного прогресу”: Віткофф про переговори між Україною та США

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» у переговорах між Україною та США. Зустріч тривала понад п’ять годин, продовження заплановано на сьогодні.

Про це Стів Віткофф написав у мережі Х.

“Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями з США та України тривала понад п’ять годин. Представники провели поглиблені дискусії щодо 20-точкового плану миру, економічних програм тощо”, — зазначив Віткофф.

Реклама

Реклама

За словами спецпредставника Трампа, напередодні було досягнуто значного прогресу, і зустріч продовжиться у понеділок, 15 грудня.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що фокусом на переговорах у Німеччині буде те, як надійно гарантувати безпеку для України, “щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився”.