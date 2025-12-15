        Політика

        Досягнуто “значного прогресу”: Віткофф про переговори між Україною та США

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 07:34
        читать на русском →
        Переговори України та США продовжаться 15 грудня / Фото: Special Envoy Steve Witkoff, Х
        Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» у переговорах між Україною та США. Зустріч тривала понад п’ять годин, продовження заплановано на сьогодні.

        Про це Стів Віткофф написав у мережі Х.

        “Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями з США та України тривала понад п’ять годин. Представники провели поглиблені дискусії щодо 20-точкового плану миру, економічних програм тощо”, — зазначив Віткофф.

        За словами спецпредставника Трампа, напередодні було досягнуто значного прогресу, і зустріч продовжиться у понеділок, 15 грудня.

        Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що фокусом на переговорах у Німеччині буде те, як надійно гарантувати безпеку для України, “щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився”.

        Переговори України та США / Фото: Special Envoy Steve Witkoff, Х

