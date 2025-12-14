Італійське містечко в Тоскані пропонує до $30 тисяч тим, хто погодиться там жити

Невелике середньовічне місто Радікондолі в італійській Тоскані запустило програму фінансових заохочень для тих, хто готовий переїхати туди на постійне проживання. Новим мешканцям пропонують до 30 тисяч доларів у вигляді грантів і компенсацій витрат.

Про це повідомляє New York Post. Містечко, розташоване приблизно за годину їзди на південь від Флоренції, намагається зупинити депопуляцію: якщо раніше тут мешкали близько 3 тисяч людей, то нині населення скоротилося до 966 осіб, а майже 100 з 450 будинків залишаються порожніми.

Програму підтримки переселенців запустили ще у 2023 році. Спочатку вона передбачала виплату до 20 тисяч євро тим, хто купить і житиме в одному з порожніх будинків, а також додаткові 6 тисяч євро на витрати, пов’язані з опаленням і транспортом. Тепер ініціативу розширили й на орендарів: місто покриватиме половину вартості оренди протягом перших двох років для тих, хто переїде до початку 2026 року.

Мер Радікондолі Франческо Гуаргуаліні заявив, що цього року на підтримку нових покупців і орендарів житла закладено понад 400 тисяч євро. Окрім цього, передбачена фінансова допомога студентам, тим, хто щоденно їздить на роботу, а також користувачам «зеленої» енергії.

Втім, участь у програмі має умови. Покупці житла зобов’язані прожити в місті щонайменше 10 років, а орендарі — не менше чотирьох. Вартість житла стартує від 50 тисяч євро за невеликі квартири в історичному центрі та сягає 100 тисяч євро за більші будинки на околицях, серед виноградників і оливкових гаїв.

За словами мера, більшість будинків перебувають у пристойному стані, хоча деякі потребують додаткових витрат на ремонт. Влада сподівається, що фінансові стимули допоможуть залучити нових мешканців, передусім молодь, та оживити економічне і соціальне життя містечка.