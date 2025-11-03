        Політика

        МЗС Італії засудило заяву Москви про обвал вежі в Римі

        Віктор Алєксєєв
        3 Листопада 2025 21:43
        Марія Захарова / Фото з відкритих джерел
        Міністерство закордонних справ Італії різко відреагувало на заяву речниці російського МЗС Марії Захарової, яка пов’язала частковий обвал середньовічної вежі Torre dei Conti в центрі Рима з підтримкою Італією України, передає ANSA.

        Захарова заявила, що «поки уряд Італії продовжує витрачати гроші платників податків, Італія — від економіки до своїх веж — буде руйнуватися».

        У Римі назвали ці слова «нікчемними та тривожними» і такими, що демонструють «прірву вульгарності, у яку занурилося російське керівництво».

        «Ніхто в Італії — ніхто взагалі — не став би радіти трагедії чи спекулювати на інциденті, що нас усіх стосується», — сказали в МЗС.

        У відомстві наголосили, що Італія завжди висловлюватиме підтримку тим, хто перебуває під ударом, і саме тому продовжує допомагати Україні.

        «Ми підтримуємо український народ. Тому що ми — італійці», — зазначили в МЗС.

        Як повідомлялося, у центрі Рима, неподалік Колізею, під час реставраційних робіт частково обвалилася середньовічна вежа Torre dei Conti.


