МЗС Італії засудило заяву Москви про обвал вежі в Римі

Міністерство закордонних справ Італії різко відреагувало на заяву речниці російського МЗС Марії Захарової, яка пов’язала частковий обвал середньовічної вежі Torre dei Conti в центрі Рима з підтримкою Італією України, передає ANSA.

Захарова заявила, що «поки уряд Італії продовжує витрачати гроші платників податків, Італія — від економіки до своїх веж — буде руйнуватися».

У Римі назвали ці слова «нікчемними та тривожними» і такими, що демонструють «прірву вульгарності, у яку занурилося російське керівництво».

«Ніхто в Італії — ніхто взагалі — не став би радіти трагедії чи спекулювати на інциденті, що нас усіх стосується», — сказали в МЗС.

У відомстві наголосили, що Італія завжди висловлюватиме підтримку тим, хто перебуває під ударом, і саме тому продовжує допомагати Україні.

«Ми підтримуємо український народ. Тому що ми — італійці», — зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, у центрі Рима, неподалік Колізею, під час реставраційних робіт частково обвалилася середньовічна вежа Torre dei Conti.