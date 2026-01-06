Справу про мільйонні зловживання на авіаційних шинах скерували до суду

Національне антикорупційне бюро України скерувало до суду кримінальне провадження щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України під час закупівлі авіаційних шин. Загальна сума збитків перевищує 27 млн гривень.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, перед судом постануть колишній помічник народного депутата України, ексслужбовці Міністерство оборони України та підприємець. Слідство встановило, що керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ сприяли перемозі приватного товариства у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

Для імітації конкуренції до торгів допускали лише заздалегідь визначених учасників, тоді як пропозиції інших компаній відхиляли або штучно викривляли, навіть якщо вони були економічно вигіднішими. Власник товариства закуповував продукцію безпосередньо у виробників через підконтрольну компанію, зареєстровану в Європейському Союзі, а потім перепродавав її Міністерству оборони через свою фірму за цінами, завищеними у два–три рази.

Як зазначають у НАБУ, колишній помічник народного депутата контролював процес розрахунків і забезпечував своєчасну оплату всіх рахунків за укладеними контрактами. У результаті цієї схеми Сили логістики ЗСУ переплатили за авіаційні комплектуючі 27,3 млн гривень.

Корупційну оборудку викрили у червні 2025 року за сприяння Служба безпеки України.