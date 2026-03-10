        Суспільство

        Протиповітряна оборона знешкодила над Україною 122 зі 137 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 08:21
        Мобільна вогнева група / Фото: НГУ
        У ніч на 10 березня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 122 російські БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 9 березня РФ запустила по Україні 137 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 122 російські БпЛА.

        Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на десяти локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях.


