Протиповітряна оборона знешкодила над Україною 122 зі 137 російських БпЛА

У ніч на 10 березня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 122 російські БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 9 березня РФ запустила по Україні 137 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – “шахеди”.

Реклама

Реклама

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 122 російські БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на десяти локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях.