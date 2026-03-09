У Кремлі заявили про телефонну розмову Путіна і Трампа

Президент Росії Володимир Путін увечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, ініціатором розмови був Трамп, який зателефонував Путіну для обговорення розвитку поточної міжнародної ситуації.

Ушаков заявив, що під час розмови Путін виклав свої міркування щодо врегулювання конфлікту навколо Ірану, зокрема за підсумками контактів із лідерами країн Перської затоки.

Також сторони обговорили переговори щодо завершення війни в Україні.

Як зазначив помічник президента РФ, під час розмови Путін заявив Трампу про «успішне просування російських військ», яке, за його словами, має спонукати Київ до врегулювання конфлікту.