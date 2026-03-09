У США противники війни з Іраном закликають призвати до армії сина Трампа

У США в соцмережах поширюються заклики призвати до армії Беррона Трампа — сина президента Дональда Трампа. Кампанія розгорнулася після заяв глави держави про можливу тривалу військову операцію проти Ірану.

Про це пише Bild.

Як повідомляється, майже шість із десяти американців виступають проти військового удару по ісламістському режиму Ірану. Попри це Дональд Трамп заявив, що операція може тривати тижні або навіть довше, щоб посилити боротьбу з муллами.

На цьому тлі у соціальних мережах з’явилися публікації з хештегом #SendBarron, у яких тисячі користувачів вимагають призвати до армії 19-річного Беррона Трампа. Противники війни поширюють меми та згенеровані штучним інтелектом зображення, на яких син президента показаний у військовій формі.

На деяких зображеннях також використовується образ Дядька Сема, що традиційно асоціюється з вербуванням до армії США. У коментарях користувачі пишуть, що президент має особисто відчути наслідки своїх рішень щодо військових операцій.

Melania would hate for you to leave a Send Barron comment #SendBarron pic.twitter.com/7mllA45pyp — DonkConnects ♻️™ (@donkoclock) March 2, 2026

Частина критики спрямована безпосередньо проти самого президента. Критичні голоси звучать і серед прихильників руху MAGA. Також з’явився сатиричний сайт DraftBarronTrump.com, де у жартівливій формі пропонують призвати Беррона Трампа до армії.

У соцмережах X, Instagram і TikTok такі публікації швидко поширюються, а опір можливому використанню сухопутних військ США в Ірані демонструють користувачі різних політичних поглядів.

Водночас зазначається, що Баррон Трамп навряд чи може служити в армії США, оскільки його зріст становить 2,06 метра, тоді як встановлена верхня межа зросту для служби — 2,03 метра. Крім того, його батько є верховним головнокомандувачем збройних сил США.

У матеріалі також згадується, що у 1968 році Дональд Трамп був звільнений від призову на війну у В’єтнамі після того, як лікар-ортопед із Квінса Ларрі Браунштейн діагностував у нього п’яткову шпору. За словами доньки лікаря, ця історія неодноразово згадувалася її батьком у розмовах.