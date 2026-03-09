Хакери атакували Ощадбанк: тимчасово відключено електронні сервіси

Ощадбанк тимчасово зупинив роботу електронних сервісів після спрацювання систем безпеки. Причиною стала підозра на DDoS-атаку на сервери банку.
По це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
У банку повідомили, що інцидент стався 9 березня близько 10:00 ранку. Через спрацювання протоколів безпеки сервери фінансової установи тимчасово відключили.
Наразі проводиться технічна перевірка всіх систем банку. Фахівці перевіряють інфраструктуру та працездатність сервісів.
Очікується, що протягом найближчої години роботу всіх електронних послуг буде повністю відновлено.
“Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки”, – йдеться в повідомленні банку.