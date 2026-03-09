Рятувальні роботи на місці удару по Харкову 7 березня завершені: четверо людей вважаються зниклими

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку, який стався у ніч на 7 березня. Під завалами виявили тіла та фрагменти тіл 11 загиблих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що загиблих на дану хвилину 11 людей. Точніше можна буде сказати після проведення експертиз”, – йдеться в повідомленні.

У МВС кажуть про десятьох загиблих, серед яких двоє дітей: семирічний хлопчик та 13-річна дівчинка.

Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл – кількість не уточнюється, ідентифікація ще триває. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад дві доби.

“Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин – жителів цієї пʼятиповерхівки – спали!, – написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Кінологи з пошуковими собаками працюватимуть на місці й після завершення рятувальної операції – зниклими безвісти залишаються ще четверо людей.