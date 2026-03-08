Як з’явилася людська мова: вчені дослідили звуки пралюдей

Вчені намагаються зрозуміти, коли і як виникла людська мова — одна з найважливіших здібностей Homo sapiens. Використовуючи археологічні знахідки та біомеханічні моделі, дослідники навіть спробували відтворити звуки, якими могли спілкуватися наші далекі предки.

Людська мова могла формуватися протягом мільйонів років разом із розвитком мозку, голосового апарату та здатності до абстрактного мислення. Як пише BBC, сучасні дослідження допомагають ученим наблизитися до розуміння того, як могли звучати перші «розмови» пралюдей.

Археологи вважають, що одним із ключових етапів у розвитку мислення стала поява кам’яних ручних сокир близько 1,8 мільйона років тому. За словами археолога Брайтонського університету Джеймса Коула, створення таких інструментів вимагало уявлення про форму, що свідчить про здатність до абстрактного мислення — важливу передумову виникнення мови.

Реклама

Реклама

Мова дозволила людям говорити не лише про емоції чи поточні події, а й про минуле, майбутнє та складні ідеї. Це давало еволюційну перевагу: допомагало планувати, координувати дії та формувати соціальні зв’язки.

Дослідники також аналізують викопні черепи, щоб зрозуміти, як еволюціонували мозок і голосовий тракт. Наприклад, відбитки мозку на внутрішній поверхні черепів австралопітеків віком понад три мільйони років показують, що з часом мозок ставав більшим і складнішим, що підвищувало здатність обробляти інформацію.

Форма кісток також дозволяє припустити, як могли рухатися язик і гортань, які відіграють ключову роль у формуванні звуків. За словами дослідниці Віале, саме язик є найважливішим органом для модуляції звуків, оскільки змінює форму повітряного потоку та створює різні звукові відтінки.

Вчені припускають, що здатність вимовляти різні голосні звуки могла виникнути ще приблизно 27 мільйонів років тому — задовго до появи Homo sapiens. Дослідження показали, що вокалізація сучасних людей має схожі риси із звуками бабуїнів, що вказує на дуже давнє походження цієї здатності.

Австралопітеки, зокрема знаменита Люсі, яка жила близько 3,2 мільйона років тому, ймовірно, могли видавати лише обмежений набір звуків. Їхні вокалізації, за припущеннями вчених, були схожі на крики та емоційні вигуки, які супроводжувалися жестами і не мали синтаксису.

Пізніші представники роду Homo, наприклад Homo erectus, уже могли видавати значно ширший спектр звуків. Про це свідчать, зокрема, рештки так званого хлопчика з Туркани, який жив приблизно 1,6 мільйона років тому. Його мозок мав зону Брока — ділянку, пов’язану з мовою та використанням інструментів.

З появою Homo sapiens приблизно 300 тисяч років тому люди отримали повний набір фізичних і когнітивних можливостей для складного мовлення. Саме тоді сформувалася система комунікації, яка дозволяє поєднувати слова у практично нескінченну кількість висловлювань.

Сьогодні у світі існує понад 7000 мов, хоча майже половина з них перебуває під загрозою зникнення. На думку вчених, мова продовжує еволюціонувати разом із людством і змінюватиметься в майбутньому так само, як змінюється світ навколо нас.