Росія стає “токсичним партнером”: Китай згортатиме активність в арктичних проєктах

Китай поступово згортатиме активність в арктичних проєктах, пов’язаних із Росією, оскільки Москва не може стати для Пекіна повноцінною альтернативою співпраці із Заходом. Високі ризики, складна логістика та геополітична напруженість роблять цей напрямок менш пріоритетним.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Китаю в межах ініціативи «Один пояс, один шлях» продовжує зростати, арктичні проєкти поступово втрачають для Пекіна стратегічне значення.

У СЗРУ зазначили, що Росія формально залишається єдиним майданчиком для можливого розширення співпраці Китаю в Арктиці. Однак п’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року — до початку повномасштабної війни РФ проти України, а один із них уже закрили через проблеми з реалізацією.

Нових масштабних ініціатив у цьому напрямку наразі не з’являється.

Головною перешкодою для активізації китайських інвестицій у Росії залишаються міжнародні санкції, запроваджені через агресію проти України. Обмеження у фінансовому секторі, доступі до технологій та міжнародного страхування значно підвищують ризики для великих проєктів.

У таких умовах Пекін не поспішає нарощувати вкладення в економіку країни, яка перебуває в міжнародній ізоляції.

У розвідці наголосили, що через санкції та ізоляцію Росія поступово втрачає інвестиційні можливості, доступ до технологій і перспективи розвитку навіть у тих регіонах, які раніше вважала стратегічними.