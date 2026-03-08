        Події

        ОАЕ вперше завдали удару по Ірану — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 13:50
        Результат атаки Ірану по Дубаю / Фото: AP Photo
        Об’єднані Арабські Емірати вперше здійснили атаку на території Ірану. Ціллю удару став іранський опріснювальний завод.

        Про це повідомляє Ynet.

        За даними видання, ізраїльська сторона оцінює цей удар як сигнал для іранського режиму. У матеріалі зазначається, що атака може бути попередженням на тлі ескалації напруження у регіоні.

        В Ізраїлі також вважають, що у разі подальшого посилення іранських атак існує реальна ймовірність того, що Об’єднані Арабські Емірати можуть приєднатися до військової кампанії проти Ірану, навіть якщо це буде у обмеженому масштабі.


