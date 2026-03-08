ОАЕ вперше завдали удару по Ірану — ЗМІ

Об’єднані Арабські Емірати вперше здійснили атаку на території Ірану. Ціллю удару став іранський опріснювальний завод.

Про це повідомляє Ynet.

За даними видання, ізраїльська сторона оцінює цей удар як сигнал для іранського режиму. У матеріалі зазначається, що атака може бути попередженням на тлі ескалації напруження у регіоні.

В Ізраїлі також вважають, що у разі подальшого посилення іранських атак існує реальна ймовірність того, що Об’єднані Арабські Емірати можуть приєднатися до військової кампанії проти Ірану, навіть якщо це буде у обмеженому масштабі.