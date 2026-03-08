Коли сьогодні виступають українці на Паралімпіаді-2026: розклад на 8 березня

8 березня на зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо українські спортсмени змагатимуться у парабіатлоні та парасноуборді. У програмі дня — фінали індивідуальної гонки на 12,5 км у різних класах та півфінал у сноуборд-кросі.

Перші старти за участю українців розпочнуться об 11:30 за київським часом.

О 11:30 стартують чоловіки у класах LW10.5–LW12 (сидячи). Україну представлятимуть Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь і Григорій Шимко.

Реклама

Реклама

О 13:10 відбудеться жіноча гонка у класі LW8 (стоячи). У ній виступлять Ірина Буй, Богдана Конащук, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

О 13:30 стартують чоловіки у класі LW8 (стоячи). Україну представлятимуть Серафим Драгун, Сергій Романюк, Дмитро Середа та Григорій Вовчинський.

О 14:15 відбудеться гонка серед жінок із порушенням зору. У складі збірної України стартують Олександра Даниленко (лідер — Микита Стахурський), Романа Лобашева (лідер — Анастасія Шабалдіна), Оксана Шишкова (лідер — Артем Казарян) та Ілона Казік (лідер — Дар’я Ковальова).

О 15:00 стартуватимуть чоловіки у класах NS1–NS3. Україну представлятимуть Олександр Казік (лідер — Сергій Кучерявий), Анатолій Ковалевський (лідер — Олександр Мукшин), Ігор Кравчук (лідер — Андрій Доценко), Максим Мурашковський (лідер — Віталій Труш), Ярослав Решетинський (лідер — Дмитро Драгун) та Дмитро Суя́рко (лідер — Олександр Ніконович).

Крім того, з 12:00 до 14:30 за київським часом відбудеться півфінал змагань із парасноуборду у дисципліні сноуборд-крос, де виступить Владислав Хільченко.