        РФ знищила будівлю головпоштамту у Краматорську

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 19:18
        Знищена будівля головпоштамту Укрпошти у Краматорську / Фото t.me/igorsmelyansky
        Російські війська знищили будівлю головпоштамту Укрпошти у Краматорську Донецької області. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

        “Ми розуміли, що це може статись, тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік”, – написав він.

        За словами Смілянського, ця будівля також постраждала, але її планують відновити упродовж дня, щоб поновити обслуговування жителів міста.

        Між тим працівники відділення швидко відновили пошкоджене відділення, яка знаходилось поруч зі знищеним Головпоштамтом Краматорська. “Тож і наші військові, і жінки, які завтра чекають на подарунки, вже можуть прийти за своїми посилками!” – запевним Смілянський.


