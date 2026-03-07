        Події

        На Миколаївщині російська армія вдарила по автомобілю швидкої

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 17:25
        Ворог атакував швидку допомогу на Миколаївщині, внаслідок чого постраждали водій та лікарка. Обидвох ушпиталили / Фото x.com/ukraine__online
        Російська армія атакувала автомобіль швидкої допомоги в Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

        За його даними, FPV-дрон уразив бригаду швидкої в Куцурубській громаді, що в Миколаївському районі.

        «Постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога», – заявив голова області.

        За даними Міністерства охорони здоров’я на січень 2026 року, російські атаки пошкодили 2 551 об’єкта у 817 медичних закладах. Також від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні були знищені 283 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 171 авто пошкоджене, а 80 – захоплене військами РФ.


