На Миколаївщині російська армія вдарила по автомобілю швидкої

Російська армія атакувала автомобіль швидкої допомоги в Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, FPV-дрон уразив бригаду швидкої в Куцурубській громаді, що в Миколаївському районі.

«Постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога», – заявив голова області.

За даними Міністерства охорони здоров’я на січень 2026 року, російські атаки пошкодили 2 551 об’єкта у 817 медичних закладах. Також від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні були знищені 283 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 171 авто пошкоджене, а 80 – захоплене військами РФ.