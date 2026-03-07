Трамп заявив, що ненависть між Україною та Росією ускладнює мирні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між Україною та Росією ускладнює «величезна ненависть» між сторонами. Таку заяву він зробив 7 березня, коментуючи перспективи врегулювання війни.

За словами Трампа, попри неодноразові спроби досягти домовленостей, переговорний процес постійно зривається. «Ми були близькі багато разів, але одна сторона або інша відступала», — сказав він.

Американський президент також зазначив, що війна, на його думку, безпосередньо не впливає на США через географічну віддаленість. Він підкреслив, що країну від конфлікту відділяє океан.

Трамп додав, що Сполучені Штати займаються врегулюванням війни насамперед з огляду на інтереси європейських союзників. За його словами, Вашингтон робить це «як послугу Європі».

При цьому Трамп заявив, що США, на його думку, «насправді не програють», тоді як сторони конфлікту зазнають втрат.

Водночас він визнав, що досягти компромісу між Україною та Росією буде дуже складно через глибоку взаємну ворожість між країнами.