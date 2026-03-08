        Події

        На Харківщині дрон РФ прицільно вдарив по пожежній машині під час гасіння пожежі

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 10:54
        У ніч на 8 березня російські війська атакували безпілотниками житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному будинку, постраждали троє мирних жителів.

        Про це повідомили в ДСНС. Зазначається, що під час гасіння пожежі російські військові цілеспрямовано атакували дроном пожежний автомобіль рятувальників.

        РФ ударила по рятувальниках у Чугуївському районі: пожежний автомобіль знищено / Фото: ДСНС

        На щастя, надзвичайники не постраждали, оскільки під час удару перебували в укритті. Водночас пожежна машина була повністю знищена.

