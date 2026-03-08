$40 млн, €35 млн і 9 кг золота: Ощадбанк вимагає повернення затриманих в Угорщині цінностей

Ощадбанк заявив про намір домагатися повернення своїх інкасаторських автомобілів та цінностей, які були затримані в Угорщині після інциденту 5 березня 2026 року. Співробітники банку, яких затримали разом із транспортом, уже повернулися до України, однак майно банку досі залишається затриманим.

Як повідомили в Ощадбанку, йдеться про два інкасаторські автомобілі та цінності на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро і 9 кг банківського золота.

У банку зазначили, що подальший захист прав Ощадбанку у вирішенні інциденту відбуватиметься у двох напрямах. Перший передбачає оскарження обмежувальних заходів щодо перебування на території ЄС, які міграційна служба Угорщини наклала на співробітників інкасаторської бригади. Також планується розгляд питання порушення їхніх прав під час затримання понад добу без доступу до юридичної допомоги та консульської підтримки.

Другий напрям передбачає здійснення правових кроків для повернення майна банку — інкасаторських автомобілів і цінностей, які перевозилися.

В Ощадбанку наголосили, що перевезення коштів здійснювалося в межах міжнародної угоди між банком та Райффайзен Банк Австрія, а вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і європейських митних процедур. Банк також має чинну ліцензію на міжнародні перевезення, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

За даними банку, кошти перевозилися з Відня до України та належать Ощадбанку. Вони були довірені банку українськими громадянами і бізнесом та призначалися для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.

В Ощадбанку заявили, що впевнені у законності своїх дій і передали повний обсяг інформації та підтверджуючих документів до Національного банку України. Також банк планує звернутися до однієї з провідних міжнародних компаній для проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин, пов’язаних із перевезенням коштів і цінностей.