Українська влада привітала жінок із 8 березня: що сказали Зеленський, Свириденко і Сирський

Президент України, прем’єр-міністр і головнокомандувач ЗСУ привітали українок із Міжнародним днем боротьби за права жінок і подякували їм за внесок у захист та розвиток країни.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що роль і сила українських жінок проявляються щодня. «Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують», — зазначив він.

Фото: 104-та окрема бригада «Горинь», Marian Kushnir, Paula Bronstein for Getty Images, Sasha Maslov, UNICEF Ukraine, ДСНС України, Перше медичне об’єднання Львова, 24-та ОМБр імені короля Данила, 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ.

Глава держави також подякував українкам за їхню працю і внесок у суспільство. «Дякую за вашу рішучість, лідерство, турботу і професійність. Дякую за все, що ви робите щодня», — додав Зеленський.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що українки щодня рухають країну вперед. «Українки — найсміливіші і найсильніші жінки, якими я захоплююся щодня. Вони працюють, виховують, рятують, волонтерять, створюють — рухають країну вперед», — написала вона.

За її словами, багато жінок обирають нові професії та беруть участь у захисті країни. «Чимало українок зі зброєю в руках захищають право кожного і кожної жити у вільній країні. Деякі віддали за державу своє життя», — зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що цей день насамперед нагадує про рівність. «Міжнародний день боротьби за права жінок — це не про квіти. Це передусім нагадування про рівність для всіх. Про право і можливість кожної робити власний вибір», — заявила прем’єр-міністр.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав насамперед жінок, які служать у війську. «Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. І насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору», — зазначив він.

За словами Сирського, нині у складі Збройних сил України служать десятки тисяч жінок. «Нині у складі Збройних Сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч — військовослужбовиці. І щороку їх кількість зростає», — повідомив головнокомандувач.

Він також підкреслив роль українок у захисті держави. «Українські жінки — це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують», — заявив Сирський.