Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День програміста

Сьогодні, 7 січня, в Україні вперше офіційно відзначають День програміста. Нове професійне свято присвячене фахівцям у сфері інформаційних технологій.

7 січня в Україні вперше на державному рівні відзначають День програміста. Рішення про запровадження нового професійного свята ухвалили наприкінці минулого року, визнавши важливу роль IT-фахівців у розвитку цифрової економіки, кібербезпеки та технологічної стійкості держави.

До цього програмісти в Україні неофіційно відзначали професійне свято на 256-й день року — дату, поширену в інших країнах. Відтепер День програміста в Україні матиме фіксовану календарну дату — 7 січня.

IT-галузь залишається однією з ключових для української економіки та одним із найбільших джерел валютних надходжень. Українські програмісти працюють як на внутрішній ринок, так і з міжнародними компаніями, а також відіграють важливу роль у розвитку цифрових державних сервісів і технологій для оборони країни.