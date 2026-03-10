Жінкам підсипали наркотики і ґвалтували: у США суд визнав винними братів-мільйонерів

У США присяжні визнали трьох братів Александер винними у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. За даними суду, вони роками заманювали жінок на вечірки та у розкішні будинки, де підсипали наркотики і вчиняли сексуальне насильство.

Як повідомляє BBC, у центрі сексуального скандалу опинилися відомі американські брокери з нерухомості Тал Александр (39 років) та Орен Александр (38 років). Разом із третім братом, Алоном (38 років), їх визнали винними у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Тал та Орен Александр здобули популярність завдяки продажу елітної нерухомості у Нью-Йорку та Маямі. Раніше вони працювали у великій компанії Douglas Elliman і продавали будинки знаменитостям, серед яких Ліам Галлагер, Ліндсі Лохан, Кім Кардаш’ян та Каньє Вест. У 2022 році брати заснували власну компанію Official у Нью-Йорку.

Реклама

Реклама

За даними прокуратури, брати використовували своє багатство та статус, щоб заманювати жінок на вечірки й у розкішні будинки. Там, як стверджують обвинувачі, їм підмішували наркотики у напої та змушували до сексуального насильства.

Під час п’ятитижневого судового процесу свідчення проти братів дали 11 жінок. Деякі з них на момент подій були неповнолітніми. Вони розповіли, що отримували подарунки, їх запрошували на вечірки та різні локації, де перед нападом їм підмішували наркотики.

Прокурори заявили, що брати таємно додавали речовини у напої жінок, утримували їх під час зґвалтувань та ігнорували прохання припинити насильство. У суді також продемонстрували відео, на якому, за словами обвинувачення, Орен Александр ґвалтує одурманену 17-річну дівчину у своїй квартирі на Мангеттені у 2009 році.

Під час процесу з’явилося нове обвинувачення. Зірка реаліті-шоу та ріелторка Трейсі Тьютор заявила, що у 2024 році Орен Александр підсипав їй наркотики і зґвалтував її в Нью-Йорку. Адвокат обвинуваченого назвав цей позов «очевидно неправдивим і розрахованим на медійний резонанс».

Помічник прокурора США Ендрю Джонс у заключній промові заявив, що брати діяли «без краплі каяття», проявляючи «нелюдяність» і «спотворене почуття гордості».

Головний прокурор США Джей Клейтон назвав вердикт «важливим кроком у боротьбі з торгівлею людьми». Вирок у справі братів Александер мають оголосити 6 серпня, їм загрожує довічне ув’язнення.