Гроші України залишаються в Угорщині: уряд Орбана ухвалив постанову

Уряд Угорщини ухвалив постанову №49/2026, яка передбачає 60-денну перевірку походження, призначення та можливого використання затриманих у країні великих сум готівки і золотих злитків. На цьому тлі Будапешт заявляє, що поки не збирається повертати вилучені кошти українського державного банку.

У постанові йдеться про «необхідні заходи» у зв’язку з перевезенням через територію країни великої суми готівки та золотих злитків. Документ передбачає, що перевірку проводитиме Національна податкова і митна служба Угорщини протягом 60 днів, а до цього моменту майно вважатиметься арештованим.

Згідно з постановою, 5 березня угорська митна служба перевірила два автомобілі, в яких перебували семеро громадян України. У транспорті, як зазначено в документі, виявили 35 млн євро, 40 млн доларів готівкою, а також дев’ять золотих злитків вагою по 1 кілограму кожен.

У документі сказано, що на місці не вдалося з’ясувати походження цих коштів і золота, пункт призначення, мету використання, а також правову підставу їхнього перевезення територією Угорщини. Через це щодо майна розпочали кримінальне провадження.

Нагадаєм, міністр будівництва і транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що Будапешт не поверне вилучені кошти українського державного банку. За його словами, гроші залишаться в Угорщині щонайменше до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Постанова також визначає, що угорська сторона вважає своїм базовим національним безпековим інтересом перевірку походження активів, мети їхнього транспортування, осіб перевізників, їхніх можливих зв’язків зі злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї операції для національної безпеки країни.

Окремо мають з’ясувати, чи могла частина цих грошей або золота бути використана в Угорщині та кому саме вони могли потрапити. Рішення про можливе зняття арешту, згідно з постановою, на цей період також зупиняється.