Організатори “КиївПрайду” оголосили дату маршу у 2026 році

Організатори «КиївПрайду» оголосили дати подій цьогорічного прайду в Києві. Марш «КиївПрайд» запланований на неділю 21 червня, а «КиївПрайд Парк» — на тиждень раніше, 14 червня.

У повідомленні зазначили, що працювати над цьогорічним прайдом почали ще минулого року, а тепер нарешті можуть запросити учасників на події.

«Кажемо дати з першого рядка, бо до останнього не втерплимо — дуже скучили», — написали організатори.

Реклама

Реклама

Також вони додали, що всі деталі публікуватимуть згодом і поступово, та закликали до зустрічі у червневому Києві.