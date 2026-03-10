        Суспільство

        Організатори “КиївПрайду” оголосили дату маршу у 2026 році

        Сергій Бордовський
        10 Березня 2026 15:18
        Марш рівності від КиївПрайд, 2021 рік / Фото: Радіо Свобода
        Марш рівності від КиївПрайд, 2021 рік / Фото: Радіо Свобода

        Організатори «КиївПрайду» оголосили дати подій цьогорічного прайду в Києві. Марш «КиївПрайд» запланований на неділю 21 червня, а «КиївПрайд Парк» — на тиждень раніше, 14 червня.

        У повідомленні зазначили, що працювати над цьогорічним прайдом почали ще минулого року, а тепер нарешті можуть запросити учасників на події.

        «Кажемо дати з першого рядка, бо до останнього не втерплимо — дуже скучили», — написали організатори.

        Також вони додали, що всі деталі публікуватимуть згодом і поступово, та закликали до зустрічі у червневому Києві.


