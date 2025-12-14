Pornhub підбив підсумки 2025 року: українці дивляться рідше, але довше

Платформа Pornhub опублікувала глобальну статистику за 2025 рік, у якій Україна посіла 16-те місце за обсягом трафіку та 8-ме — за середньою тривалістю переглядів. Це означає, що українці заходять не так часто, як деякі інші країни, але якщо вже зайшли — то «ґрунтовно».

За даними Pornhub, в Україні 46% відвідувачів становлять жінки та 54% — чоловіки, а користувачі віком до 34 років формують близько половини всієї аудиторії. Найпопулярнішими категоріями переглядів серед українців у 2025 році стали MILF, Anal і Lesbian.

У глобальному рейтингу пошукових запитів в Україні перше місце знову посів hentai, другим за популярністю став milf, а homemade піднявся на третю позицію. Водночас запит «russian porn» опустився на кілька сходинок у порівнянні з минулим роком.

Окрему увагу в річному звіті Pornhub привернула Росія. За даними платформи, найбільш популярною категорією за переглядами серед користувачів з РФ у 2025 році стала категорія «Transgender». Це відбувається на тлі того, що офіційна російська влада послідовно декларує різко негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти та ухвалює репресивні закони щодо «ЛГБТ-пропаганди».

Загалом Pornhub фіксує стабільне зростання інтересу до LGBTQ+-контенту у світі. У 2025 році категорія Lesbian стала найпопулярнішою на платформі, а Trans — другою за кількістю переглядів. Аналітики платформи зазначають, що пошукові запити, пов’язані з різноманіттям ідентичностей і форм самовираження, зростають у більшості регіонів світу.

У компанії підкреслюють, що цьогорічні дані свідчать про зміну культурних уподобань користувачів і зростаючий запит на різноманітність, автентичність та «реальність» контенту — тенденцію, яка помітна як у глобальній статистиці, так і в показниках України.