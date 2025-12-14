У Запоріжжі вже шестеро поранених, серед них дитина

Кількість поранених унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до шести осіб. Серед постраждалих є дитина та співробітник ДСНС.

Про це повідомив Іван Федоров, зазначивши, що люди продовжують звертатися по медичну допомогу після удару по торговому центру. Крім того, бригади екстреної медичної допомоги направлені на місця інших влучань у місті.

За словами начальника Запорізької ОВА, російські війська продовжують атакувати обласний центр. Мешканців закликають перебувати в укриттях і безпечних місцях.

