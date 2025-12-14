Ще 710 військових рф ліквідовано за добу — Генштаб ЗСУ

Втрати особового складу армії РФ за час повномасштабної війни проти України наближаються до 1,19 мільйона осіб. Лише за минулу добу російська армія втратила ще 710 військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2025 року становлять близько 1 188 490 осіб особового складу. За останню добу ці втрати зросли на 710 осіб.

Також, за інформацією Генштабу, за весь період повномасштабної війни російська армія втратила 11 410 танків, 23 721 бойову броньовану машину, 35 041 артилерійську систему, 1 567 реактивних систем залпового вогню та 1 259 засобів протиповітряної оборони.

Крім того, знищено 432 літаки, 347 гелікоптерів, 90 124 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 4 073 крилаті ракети, 28 кораблів і катерів та один підводний човен. Втрати автомобільної техніки та автоцистерн становлять 69 798 одиниць, спеціальної техніки — 4 026 одиниць.