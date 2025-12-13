        Спорт

        Родина Аньєллі не має наміру продавати “Ювентус”, навіть криптовикам

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 19:46
        читать на русском →
        Прапор “Ювентуса” на стадіо Allianz перед матчем з “Торіно” у Турині. 6 листопада 2025 / Фото Reuters
        Прапор “Ювентуса” на стадіо Allianz перед матчем з “Торіно” у Турині. 6 листопада 2025 / Фото Reuters

        Родина Аньєллі не планує продавати туринський «Ювентус» криптокомпанії Tether або будь-кому іншому. Про це заявив генеральний директор холдингу Exor Джон Елканн, відкинувши пропозицію Tether щодо купівлі контрольного пакета акцій найтитулованішого футбольного клубу Італії, передає Reuters.

        За словами Елканна, «Ювентус», його історія та цінності «не продаються». Рада директорів Exor одностайно відхилила грошову пропозицію Tether, яка оцінювала клуб у понад 1 млрд євро та передбачала додаткові інвестиції.

        Криптогрупа Tether, емітент стейблкоїна USDT, раніше вже сформувала пакет понад 10% акцій «Ювентуса», однак у Exor наголосили, що не мають наміру продавати свою частку.

        Реклама
        Реклама

        Родина Аньєллі пов’язана з клубом майже століття — з 1923 року — і неодноразово заявляла про відданість «Юве», попри фінансові труднощі та спортивні невдачі останніх років.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини