Родина Аньєллі не має наміру продавати “Ювентус”, навіть криптовикам

Родина Аньєллі не планує продавати туринський «Ювентус» криптокомпанії Tether або будь-кому іншому. Про це заявив генеральний директор холдингу Exor Джон Елканн, відкинувши пропозицію Tether щодо купівлі контрольного пакета акцій найтитулованішого футбольного клубу Італії, передає Reuters.

За словами Елканна, «Ювентус», його історія та цінності «не продаються». Рада директорів Exor одностайно відхилила грошову пропозицію Tether, яка оцінювала клуб у понад 1 млрд євро та передбачала додаткові інвестиції.

Криптогрупа Tether, емітент стейблкоїна USDT, раніше вже сформувала пакет понад 10% акцій «Ювентуса», однак у Exor наголосили, що не мають наміру продавати свою частку.

Родина Аньєллі пов’язана з клубом майже століття — з 1923 року — і неодноразово заявляла про відданість «Юве», попри фінансові труднощі та спортивні невдачі останніх років.