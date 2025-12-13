Через російську атаку без світла залишились понад мільйон споживачів

Через російську атаку знеструмлено понад 1 млн споживачів, ремонтні роботи вже розпочалися.

Про це в телеефірі заявив голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко, повідомляє Укрінформ.

Зайченко зазначив, що найскладнішою є ситуація в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

“Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади – як Укренерго, так і операторів системи розподілу – уже почали ремонтні роботи з забезпечення включення споживачів. Сподіваюся, сьогодні заживимо більшу частину того, що було відключено вночі”, – сказав він.

Очільник Укренерго також заявив, що у більшості областей у суботу ситуація з відключеннями світла поліпшилася порівняно з попередніми днями. Зокрема, у Києві в суботу загальна тривалість відключень становитиме 6 годин. У деяких областях відключення сумарно триватимуть 8-10 годин. У деяких областях графіки не застосовуються.