Свириденко назвала строки повернення Києва до планових графіків відключень

Після масованого російського удару з використанням балістики 9 січня зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти у Кривому Розі, Києві та Київській області. Найскладнішою залишається ситуація у столиці.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Кривому Розі та на Київщині електро- і теплопостачання вже відновили. У Києві на правому березі діють планові графіки, на лівому застосовано аварійні відключення, однак відновлювальні роботи там перебувають на завершальному етапі. Повернення до планових графіків відключень світла очікують до кінця дня.

Відновлення теплопостачання триває, але строки повернення тепла не називаються. Значна частина столиці поки залишається без опалення, служби працюють безперервно.

Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, розгорнути додаткові та посилити комунікацію з населенням. Також очікують активних дій від місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла залишилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.