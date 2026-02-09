Сирський: українські військові стабілізували ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки січня та заявив про значні втрати російської армії. За його словами, українські військові стабілізували ситуацію на фронті та продовжують скорочувати угруповання противника.

Про це Сирський повідомив у соцмережі.

Він зазначив, що упродовж першого місяця року загальні втрати противника склали 31,7 тисячі осіб, що на дев’ять тисяч перевищує обсяги поповнення російських сил за той самий період.

Під час наради також проаналізували виконання бойових і оперативних завдань, зокрема відбиття повітряних ударів, комплектування та забезпечення військ, інженерно-фортифікаційні роботи й підтримання правопорядку у ЗСУ.

За даними головнокомандувача, у січні засобами DeepStrike виконано 48 вогневих завдань із ураження нафтогазової галузі рф, що зменшило загальну переробку нафти на 19% — або на 53,4 млн тонн на рік. Повітряні сили здійснили 80 авіаударів, а ударні безпілотники Сил оборони виконали понад 300 тисяч спеціальних завдань. Удари по аеродромах противника також зменшили застосування керованих авіабомб на 5%.

Попри дефіцит засобів ураження, сили протиповітряної оборони у січні знищили 21,7 тисячі повітряних цілей і 21,6 тисячі безпілотників різних типів. Сирський наголосив, що навіть після чотирьох років повномасштабної війни українське військо тримає стрій і продовжує боротьбу.