Окупанти не полишають спроб прориву, посилюють тиск і підтягують резерви – Сирський про ситуацію на на Покровському та Очеретинському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна обстановка на Покровському та Очеретинському напрямках залишається складною, а противник зосереджує там свої основні зусилля.

Про це Олександр Сирський написав у Facebook, повідомивши про результати роботи безпосередньо на цих ділянках фронту. За його словами, лише за минулий тиждень на Покровському та Очеретинському напрямках відбулося близько 400 бойових зіткнень.

Головнокомандувач зазначив, що російські війська не полишають спроб прориву, посилюють тиск і підтягують резерви. Ключовим завданням Сил оборони він назвав завдання максимальних втрат ворогу, знищення його резервів та послідовне зниження наступального потенціалу противника.

Реклама

Реклама

Під час роботи на місцях, за словами Сирського, разом із командирами підрозділів детально аналізується хід бойових дій. Противник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами, що потребує постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень для їх своєчасного виявлення та знищення.

Окрему увагу приділяють посиленню підрозділів безпілотних систем, зокрема застосуванню ударних дронів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів. Сирський наголосив, що масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських військових.

Наприкінці Головнокомандувач подякував військовослужбовцям за знищення противника, злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму.