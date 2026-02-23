ЗСУ повернули під контроль 400 кв. км: Сирський про наступальну операцію на Олександрівському напрямку

З кінця січня на Олександрівському напрямку підрозділи ЗСУ відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час робочої поїздки у Південну операційну зону Олександр Сирський відвідав частини, які ведуть наступальні дії, а також підрозділи, що тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.

“Провів предметну нараду з командирами. Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів — необхідні умови нашої стійкості”, — написав Сирський.

Ситуація на цій ділянці фронту головком оцінює як складну: противник продовжує тиск, застосовує малі штурмові групи, артилерію, безпілотники, а подекуди — бронетехніку.

“Але наші воїни не лише тримають оборону, а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами”, — йдеться в повідомленні.