        Суспільство

        ЗСУ повернули під контроль 400 кв. км: Сирський про наступальну операцію на Олександрівському напрямку

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 13:46
        читать на русском →
        Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
        Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

        З кінця січня на Олександрівському напрямку підрозділи ЗСУ відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.

        Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

        Під час робочої поїздки у Південну операційну зону Олександр Сирський відвідав частини, які ведуть наступальні дії, а також підрозділи, що тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.

        Реклама
        Реклама

        “Провів предметну нараду з командирами. Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів — необхідні умови нашої стійкості”, — написав Сирський.

        Ситуація на цій ділянці фронту головком оцінює як складну: противник продовжує тиск, застосовує малі штурмові групи, артилерію, безпілотники, а подекуди — бронетехніку.

        “Але наші воїни не лише тримають оборону, а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами”, — йдеться в повідомленні.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини